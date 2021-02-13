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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥禁酒 嚴寒煮啤酒雞湯

名人薈萃 09:32 2021/02/13

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摩洛哥是個回教國家，禁止食用豬肉，甚至在路上，連一個豬的圖案都看不到，亦不能在公眾場合喝酒的，售買酒精飲品的地方少之有少。我曾在摩洛哥大城市卡薩布蘭卡 （Casablanca）的一間超級市場，看見有出售多種酒類，可說是琳滿目，他們不像香港一樣把隨意將酒精飲品放在貨架。這裏的超級市場是特別間隔轉售買酒品的房間，並指定是「成年男士」才可進入購買酒精飲品。不過，若是遊客，不論男或女，亦可內進選購。而沙漠不少帳篷酒店，所以亦有出售酒精飲品予遊客。

超級市場另設一房間專售賣各式各樣的酒精飲品。

由於沙漠冬季天氣寒冷，我非常想喝一碗熱辣辣的花雕酒雞湯取暖，這次就地取材，沒有花雕酒改用當地啤酒，要求穆罕默德購買2支啤酒，當晚煮了一鍋啤酒鮮雞湯，而穆罕默德和他朋友初嘗試這類的菜色說感覺良好，非常喜歡，他們也想不到原來啤酒可以煮食。

取材摩洛哥啤酒，煮一鍋啤酒紅白蘿蔔雞湯。

由18歲開始已介食牛肉，但因為摩洛哥不食豬肉，沙漠又沒有海鮮產品，曾在就近的城市菜市場有三四款冰鮮魚出售，餘下只有雞肉可以選擇，最後，我放棄了多年來的飲食習慣了，開始重新品嚐牛肉的味道。

摩洛哥人的吃飯習慣是用右手抓飯吃，只有外國人在餐廳先用餐具，不過，由於摩洛哥旅遊業相當篷勃，所以一般食肆亦有提供餐具(如需要)。而我初到摩洛哥時，曾嘗試手抓吃飯，吃到論論盡盡，穆罕默德看在眼裏，隨後也拿我給餐具……否則難以進食!

此外，他們的吃飯時間與我們大不相同，午餐時間是下午二至三時，晚餐時間是七時至十時或更夜的時段。初到摩洛哥並不知道摩洛人的吃飯時間，甚至有時候，穆罕默德是肚餓先用餐或開始煮飯，用久而久之，晚餐變成我的宵夜了。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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