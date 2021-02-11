比特幣可成主流？ 加拿大央行: 價格飆升似投機狂熱

Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前宣布購入15億美元比特幣，隨即刺激價格暴漲逾20%。但有國家及金融機構目前均睇淡比特幣成為未來貨幣的前景。

比特幣狂升背後 報告揭幕後投資者分布【下一頁】

加拿大央行表示，留意到近日有加密貨幣價格飆升，發言人指，由名人在社交媒體發表推文所觸發的價格變動，相比起一個趨勢更似投機；比特幣等加密貨幣需要驗證費用高昂，加上其不穩定的購買力，顯示加密貨幣是有缺陷的支付方式，重申加密貨幣並不具備成為未來貨幣的條件。他又指在疫情下催化了對加密貨幣的研究工作，將於短期內做出相關決策。

萬事達卡計畫 支援網絡加密貨幣交易【下一頁】

瑞銀全球財富管理部門首席投資官海菲勒（Mark Haefele）日前亦向投資者發警吿，指貨幣的基本功能是儲存價值，但比特幣供應不斷減少，使泡沫產生成為其功能之一。若一個人可以對加密貨幣價格造成大波動，就削弱了人們對它的可信程度。

他又指，目前尚未解決對加密貨幣的監管風險，以及有關加密貨幣的開採和管理的可持續性。他引述劍橋大學數據指，開採比特幣的能源耗用費，相當於整個瑞士耗費的能源；更舉出文件證明加密貨幣被用於在線毒販洗錢及逃稅等。

他重申投資者購買比特幣前要三思，並建議購入金融科技股，認為金融科技股才是為投資者帶來利益的新興行業。

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