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Twitter：若特普朗4年後再任總統亦不會重開帳戶

環球政經 17:35 2021/02/11

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前美國總統特朗普的Facebook、YouTube及Twitter等社交媒體均遭無限期封鎖，Twitter財務總監Ned Segal於當地時間周三（10日）表明，即使4年後特朗普再度參選並再任總統，亦不會重新開放對方的私人帳號。

Twitter封殺不果？特朗普據報借助手帳戶發文：【下一頁

【國會暴亂】Twitter、Facebook 後　Google 暫停特朗普帳戶至少7日：【下一頁

她指，公司政策是指當帳號遭移除時，即代表永久移除，不會進行恢復，強調此舉是防止煽動暴力的行為，若有違規行為，須立即剔除，永不允許重返平台。

 

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責任編輯：潘曉豐

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