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【有故事的人@iM網欄】「義靈」凡仙 亡靈的溫柔

名人薈萃 17:33 2021/02/11

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鬼不可怕，也有很溫情的一面。

有一次，凡仙（見註下）陪朋友上律師樓辦樓宇買賣手續。律師請他們跟賣方進入會議室詳談。
一等人進入房間，凡仙看到房裡已有一位男子在內。他跟Fast & Furious 裡的Jason Statham和Vin Diesel兩位時下光頭男星一樣，剃了個光頭。
男子沒有跟凡仙對上眼，也沒有跟任何人有交流，只是靜靜的站在一旁，從頭至尾如是。

離開前，賣方女子說她老公仙遊後，一個人住不了那麼大的房子才會賣掉。閒談間還拿出她和老公在房子拍的照片，說：「我老公不是沒頭髮，就是愛剃光頭，說這才夠型。」
他，不就是剛才凡仙在房間裡看到的那位！

凡仙回過頭與房內的光頭型男連上，問：「你有什麼話想跟太太說嗎？」
男子回話：「沒有。」
再回話：「我只是想看看她過得好不好。」


還有一次，凡仙的朋友請他幫忙，看看癌症離世的太太想吃什麼，好讓他在太太忌辰那天準備。

凡仙從不知道為亡靈備食，是讓去者吃上頓他們愛吃的好菜，還單純是對未亡人的安慰。
但凡仙也一一傳話，而且聽得大家口水都快流出來了：燒鴨，龍蝦。
還有一樣，但跟吃完全沒有關係的：亡者想要一大束黃色的玫瑰花。

朋友差點馬上流下淚來。
黃色，是他去世太太最喜歡的顏色。她生前幾乎所有的東西都與黃色連上—— 粉黃色的裙、泥黃色的鞋、蛋黃色的外套。
曾經有朋友取笑她，這般穿戴，像一根剛熟的香蕉。
但象徵光芒的黃色，在七色彩虹中是最明亮、最輕盈的；它代表陽光、外表順從但內心剛強， 是含有睿智、愛的顏色，就像亡者生前勇敢地面對病魔、死亡。

朋友按指示把一切準備好，帶著惦記，與太太「共宴」。

鬼原來並不一定可怕，也確實有很溫情的一面。

*注:  他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義靈」：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

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