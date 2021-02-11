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甲骨文調查亞太區財務取態 較多人信機械人管理資產

環球政經 15:54 2021/02/11

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2020年受新冠肺炎衝擊，導致全球金融市場不穩。甲骨文就此調查個人財務取態的影響，結果發現在經歷去年病毒大流行後，更多人較傾向信任機械人管理他們的資產。

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甲骨文連同調查機構Savanta訪問亞太區，包括澳洲、中國、印度、日本及新加玻等14個國家，超過2500名商家及消費者，當中超過四分三受訪消費者（76%）表示他們更願意相信機械人多於個人財務顧問，管理他們的財務資產；多於三分二受訪消費者（68%）指他們較相信機械人多於自己管理財產。

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至於商家結果更為明顯。八成四受訪商家指他們傾向相信機械人管理資產；八成三人更表示相比自己的財務團隊，較相信機械管理金錢的能力。

受訪者相信機械人，主要是因為可以人騰出更多空餘時間（38%）、可以幫助辨識欺詐情況（36%）及減少非必要開支（34%）。同時最令受訪者懷疑的是機械人在動盪的金融市場下，幫忙投資買賣交易的能力。

甲骨文ERP雲端業務主管Guruprasad Gaonkar指，由於去年病毒大流行後對今年金融市場影響的規模等不確定性，加上機械人缺乏大流行下市場波動的追蹤數據，故此在投資買賣方面，受訪者均對機械人存疑。

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撰文 : 馮卓謙

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