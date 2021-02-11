滙豐今早向員工派發電子利是 每封500元 兼職僱員都有份

適逢今天是年三十晚，不少公司都對員工有些表示，滙豐今早（11日）向香港員工發電郵，宣布今天將於每位員工的出糧戶口派發500元電子利是，感謝各同事過去一年的努力。

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滙豐表示所有香港員工，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員，以及在港發薪的海外派遣僱員（international assignees）均可收到500元的電子利是。

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此外滙豐總行大廈的員工餐廳，近日轉型為食物銀行。今年1月底，該行邀請同事捐贈食物給有需要人士，兩星期內已收到超過1.2萬份食物，包括米、油、冬菇、罐頭、即食麵等，總值超過25萬元。香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝和滙豐香港區行政總裁施穎茵率先參與，希望鼓勵更多同事共襄善舉，所有食物將轉交滙豐仁愛堂「仁間有愛」社區支援中心和樂餉社，在春節期間送給有需要的家庭。

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責任編輯:翁嘉陽