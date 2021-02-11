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【逆市收購】港企利華控股斥1560萬　收購「奧運級」運動服生產商

商業 16:10 2021/02/11

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主要為時裝品牌提供生產及技術顧問與支援的利華控股（01346）昨日宣布以200萬美元（約1560萬港元）收購Champion System，以擴闊利華旗下服裝類別產品組合。

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據利華控股公開的資料顯示，Champion System是香港企業，其生產的服裝供應至香港、新西蘭、馬來西亞的運動員代表隊。其工藝服裝，包括高性能單車、跑步、三項鐵人、投球及休閒服裝。

利華控股相信此類工藝服裝要求特別技能組合及技術知識，繼去年業務拓展後，今次收購可以為相關產品擴大客戶群，並達成交叉銷售等協同效應。利華控股執行主席司徒志仁相信，收購Champion System將可協助企業把握現時運動服裝需求不斷增加的商機，並滿足消費者對產品可結合時尚與功能性的期望。

他又指，收購Champion System是企業首個直接面向消費者的業務，相信未來在B2B層面，亦可提供奧運級別的產品。

司徒志仁早前接受訪問時曾指，該集團的收購模式不是將整間公司買下，反而是因應目標公司的不同需求，買入原材料、應收帳款、存貨的預付款項和採購定單等。是次收購Champion System亦是沿用此模式，利華控股買入該企的應收賬款、商業知識產權及存貨。

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責任編輯：葉泳珊

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