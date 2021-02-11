Google英國推新聞瀏覽服務 向120間英媒付轉載費

Google宣布在英國推出新聞瀏覽服務 News Showcase，並確認會向新聞機構支付新聞轉載費。

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外媒報導，Google已與英國超過120間新聞機構，包括《金融時報》和《路透社》簽署協議，根據協議，Google會在News Showcase中展示新聞機構提供內容的新聞摘要，將向機構支付轉載費。據悉，有關新聞機構可從Google手中收取數百萬美元收入。

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服務目前已於多國，包括 德國、巴西、加拿大、日本等推出，用戶只需在Google新聞或Google Discover應用程式中，點擊文章的新聞摘要，就會被引領到刊載於新聞機構網站上完整文章。

Google英國和愛爾蘭市場副總裁兼董事總經理哈里斯（Ronan Harris）表示，News Showcase的服務及版權許可，均來自當地的國家、地方及獨立出版商。他又預告，Google將會推出付費內容，讓讀者能閱讀更多新聞機構的內容，同時提供機會讓新聞機構吸納更多訂閱用戶。

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