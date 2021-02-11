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萬事達卡計劃 支援網絡加密貨幣交易

環球政經 15:10 2021/02/11

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越來越多大型金融機構加入支援加密貨幣交易行列。跨國信用卡巨企萬事達卡（MasterCard)宣布，計劃在其網絡支持加密貨幣。

【大戶末日】上周狹爆沽空機構淡倉 齊將股價推高七成 Reddit網軍再有新目標?下一頁

    點擊圖片放大

萬事達卡發言人表示，越來越多人用信用卡購買比特幣等加密資產，並使用加密卡將資產轉換為傳統貨幣進行消費。他形容這個決定能為商家和消費者創造更多可能性，以一種新的付款方式交易，有助商家開拓新客源。

【美股分析】重製版Google Pay強化商戶支付業務 或威脅Square、Paypal領導地位?下一頁

同時發言人又指，目前並非所有加密貨幣均能在其平台使用，補充稱在眾多的數字資產中，很多仍然需要加強合規措施。

早前Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示投資15億美元購買比特幣，並將接受以加密貨幣交易；投資管理公司貝萊德 （Black Rock）及支付平台巨頭Square及PayPal均表示開始支持加密貨幣。

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撰文 : 馮卓謙

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