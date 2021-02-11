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【網民熱話】拍拖一個月 40歲男友想買樓 要求港女做擔保人 網民：唔走預左揹數

股樓投資 16:24 2021/02/11

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不少情侶都希望結婚可以「上車」，共築愛巢。但近日就有網民在討論區發帖，指自己男友稱想買樓，要求事主可以做擔保人，令事主不知如何是好。帖文一出，不少網民就勸喻事主「快走 」。

事主剛與男友開始拍拖1個月，男友不斷稱想買樓，稱夠錢付首期但不足夠全付，月薪約3萬7 ，壓力測試亦過不到，所以，男友希望事主可以做擔保人。但事主就以兩人只是情侶關係而明確拒絕。

【網民熱話】苦等八年　港女終獲派40年井字型公屋　嫌舊又抱怨開門見大洞 【下一頁

最近事主男友經常帶她去看樓盤，更不斷問她意見。不過事主就認為自己的身份不便多言，所以都沒有提供太多個人想法。

有時事主男友會「有意無意」說：「如果父母真的幫不了餘下首期，到時按揭要找你做擔保。」每當聽到這些，事主都會重申她不會做擔保，但之後事主男友就會開始態度不好，「好像是我不幫他一樣。」

【網民熱話】新婚夫婦準備移民 夫不肯租樓 勸妻回夫家與親人同住 妻子：「應否順從？」 【下一頁

由於現時樓價高企，事主亦有和男友提議不如先租樓，但男友卻堅持自己人工能應付買樓，「只是差少少首期和擔保人」他再和事主說：「我不想你再遲生，不景你年齡不小，身體難恢復。」事主聽到男友一番言，「我感覺又覺得好warm（溫暖），但是，又感覺不是味兒。」

不過事主父母則勸喻事主暫時先不要想生小孩的事，因如果又買樓又生小孩，事主男友負擔會極重，「會壓死他。」所以事主正在猶疑應該買樓還是先租屋？

不少網民都勸喻事主「快走」，不要做擔保人，「即走」、「唔走預左揹數」、「你做擔保人如果他不還款，將來就算不用你還，你都沒有了信貸額。」

【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓 「借盡」銀行+400萬首期 問買650萬樓 VS 400萬樓  【下一頁

不過亦有網民提議可以一起做業主，「既然你們是情侶，為何不一起做業主？何解要你單獨做擔保人？反正都有結婚的打算，如何安排供款都要計較嗎？一起做業主都可以男朋友單獨繼續供款。」

其他網民回應：

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責任編輯：黃苑筠

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