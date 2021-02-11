【新高成交】樓齡過30年屯門屋苑2房 放盤僅一天即獲上車客以近年高價718萬購入 單位究竟有幾吸引?

農曆新年將至，買家趁業主收爐前把握入市時機，樓市氣氛暢旺，買家見有靚盤也不介意以高價入市。最近屯門海翠花園2房單位，放盤僅一天，即獲承接，並創同類型單位近年新高成交，究竟有合吸引之處?

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祥益地產高級區域經理黃慶德表示，日前分行錄得一宗屯門海翠花園之成交個案。上述所錄成交單位為6座高層E室，實用面積609平方呎，為兩房兩廳間隔，日前獲區內上車客垂青，買家鍾情該單位內籠附設靚裝修，加上客廳及房間均向東南擁開揚海景。

單位放盤不足一天，旋獲新買家以718萬購入上址作自住之用，以實用面積計算呎價為11790元。是次成交單位之成交價創2019年5月後同類型單位的新高紀錄。

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原業主於2005年以約153萬購入上址，持貨15年多，單位轉手獲利高達565萬，升值逾3倍。

位於屯門南湖翠路、屯門碼頭旁的海翠花園，為屯門碼頭一帶的私人屋苑之一，屋苑於1988年入伙，樓齡約32年，共有6座樓高32層樓宇，合共提供1,440伙單位。屋苑大部份單位都享有海景，而且單位實用率高達8成，十分見使。海翠花園基座設有海趣坊商場，商場地面則是公共運輸交匯處及輕鐵屯門碼頭站，交通也十分便利。

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記者：陳詠妍