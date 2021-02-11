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【樓市熱話】業主考慮買樓換車位 市值500萬 維修成本高 應該怎選擇？

股樓投資 15:33 2021/02/11

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人們經常說磚頭保值，而除了樓房之外，車位也有一定的投資價值，因此有不少投資者在有剩錢的情況下，也會考慮購入車位。然而，如果要你在樓房與車位之間二選其一，大家又會怎樣選擇？有網民在討論區發帖，指自己有一層舊樓，該網民詢問應否賣樓套現，轉為持有車位。

【樓市熱話】移民潮真的會影響樓價？  有賣有買 影響不大 網友「不要忘記97教訓」:【下一頁

樓主手頭上持有的物業，現時已經有5、60年樓齡，市值約為4、500萬，想賣樓轉為持有車位的主要原因為不願付太多維修費，另外每年要支付地租也是一筆開支，因此決定轉為持有車位。

【樓市熱話】當初看淡樓市 賣樓交租自住 5年後樓價升3成：【下一頁

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大部分網友都認為，將物業放售，改為持有車位相當不明智，因為該單位放租應該可以為樓主帶來超過1萬元的被動收入，只要可以承擔到維修費，長遠來説比車位帶來更高的回報，不過依編者所見，其實樓主的想法不無道理，如果維修次數頻密，也許改為持有車位的回報率更高。

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責任編輯：翁嘉陽

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