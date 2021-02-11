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比特幣狂升背後 報告揭幕後投資者分布

環球政經 15:27 2021/02/11

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比特幣價格近日屢創新高。有加密貨幣托管及資產服務公司發表報告，表示持續緊張的供應及需求量的增加，是支撐價格攀升的主因。

【Tesla】Tesla斥15億美元買虛擬貨幣 比特幣最高升至44000美元下一頁

    點擊圖片放大

根據CoinMarketCap數據指，目前全球已開採大約1862.5萬顆比特幣，差不多八成人為長期持有的投資者。Copper發表的報告則表示，市場對比特幣的需求平穩上升，並估計全球目前可能供應連未開採數最多2100萬顆比特幣，但有部分被遺失。在這個數量下他們推斷，全球有五成六的比特幣屬投資者擁有，另外一成八已經遺失，一成半在交易人士手中，剩餘的11%尚未開採。

【中美角力】任正非喊話拜登促中美共同發展　「華為不靠手機也能存活」下一頁

調查團隊亦指出，由於大多數投資者，相當於所有持有人數的五分四人，均是長期持有，因此持續上升的需求可能對比特幣價值造成巨大影響。又指相比全球多國，北美及美國對比特幣的興趣最大。

報告又指出新投資者在2020年下半年將比特幣價格推破2萬價位，希望可以吸引早期投資者賣出，以便可以大手購入大量比特。加密貨幣市場目前正依賴交易者手中，新流入市場的大約320萬顆比特幣支持。報告又發現有持有最少1000顆比特幣三個月的投資者，在2020年增加持有量173%。

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撰文 : 林展鋒

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