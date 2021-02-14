【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位

在港抽居屋，與買六合彩無異，皆因都是講彩數。然而，居屋售價比坊間私樓平一大截，加上獲房委會擔保的最高九成按揭，要儲首期及供樓相對輕鬆得多。不願上鏡的Justin（化名）與女朋友Mary（化名）一同接受《iMoney》的訪問，男方幸運地首次抽居屋，便成功抽到2018年推出的東涌裕泰苑．以樓價約142萬元買入實用面積279平方呎的開放式單位，平均呎價約5,100元。

八十後的Justin與另外6名家庭成員居於公屋，他有置業的想法，也是因為遇到Mary，「我認識她（Mary）之後，便開始有了不同的想法：可能怎樣都要有一個安定的地方。」他舉例，如果日後出去租屋住，但租金不斷上升，同時自己被人解僱，屆時或許無能力繼續租樓，從而萌生上車的打算。

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九成積蓄付首期 勤打工增收入

他於2018年首次遞交白表申請居屋，成功獲邀請出席揀樓。他笑指，當時收到通知後，立刻致電給女朋友，對方大表驚訝他可以一擊即中，「她之前抽了一、兩次都抽不中，得知後反而比我還要高興。」

晉身業主令人鼓舞，但首期已佔Justin的九成積蓄。「因為我其實幾大負擔，那時月入只有1.5萬元左右，要交約7,000元家用，又要付保險費、屋租。」成為業主後，大改Justin的生活習慣，以前一收工多是休息，或是看看動畫；繳付首期後，他開始密密找Freelance或兼職，藉此增加收入，以支付裝修費及日常使費，連星期六、日，也是上班日子。「因為洗濕咗個頭，無可能不儲錢。」

成為業主後，他亦更重視理財。Mary形容本身Justin的理財規劃較薄弱，「像是保險，人家叫他買甚麼就買，買很多保險，我覺得價值和他的人工不符合比例。」兩人性格似南轅北轍，女方着重理財，衡量自己的積蓄再作投資，又會希望成功上車，有更多「私人空間」；男方則是「佛系」理財，只要人工能應付日常使費就足夠，不會對未來有太多規劃。

早前Justin花數萬元購入二手私家車，連租用停車場和入油費，固定開支至少需要每月3,000多元，若扣除供樓及家用支出，只剩下2,000元作儲蓄，「當現在供樓就是儲錢，買了一間永遠不會加租的單位，是儲緊個未來。」

節錄自693期《iMoney Focus》封面故事。

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