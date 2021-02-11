【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位

農曆新年將至，買賣雙方為了盡快達成交易，都願意各自讓步。中原許偉業說，葵芳閣2座中層G室，實用面積473平方呎，三房間隔，於去年12月放盤，原叫價680萬元，及至上月，減價至638萬元放盤，終獲區內分支家庭客洽購，並遭還價至605萬元。代理續說，由於叫價與業主意向價差距太大，雙方拉据一個多月仍未交易，雙方眼見農曆新年逼近，均希望盡快達成交易，可以安心過年，最後各自讓步，並於年廿九達成成交，成交價620萬元，實用呎價13,108元。

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資料顯示，原業主於2000年7月，以140萬元買入單位，持貨21年易手，現帳面賺480萬元，物業期內升值3.4倍。

值得留意的是，葵芳閣入門門檻較低，早前更連錄「90後」買家入市。雖然葵芳閣早於1984年入伙，屋苑內外難免老化，但勝在位置好，離港鐵葵芳站及巴士總站只有數分鐘步程，加上附近商場林立，如新都會廣場及葵涌廣場，衣食住行可謂一應俱全。

2021年焦點新盤

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