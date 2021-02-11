  • 19°C
香港時間 : 2021211日 (四) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位

股樓投資 15:34 2021/02/11

分享：

農曆新年將至，買賣雙方為了盡快達成交易，都願意各自讓步。中原許偉業說，葵芳閣2座中層G室，實用面積473平方呎，三房間隔，於去年12月放盤，原叫價680萬元，及至上月，減價至638萬元放盤，終獲區內分支家庭客洽購，並遭還價至605萬元。代理續說，由於叫價與業主意向價差距太大，雙方拉据一個多月仍未交易，雙方眼見農曆新年逼近，均希望盡快達成交易，可以安心過年，最後各自讓步，並於年廿九達成成交，成交價620萬元，實用呎價13,108元。

    點擊圖片放大
    +2

資料顯示，原業主於2000年7月，以140萬元買入單位，持貨21年易手，現帳面賺480萬元，物業期內升值3.4倍。

值得留意的是，葵芳閣入門門檻較低，早前更連錄「90後」買家入市。雖然葵芳閣早於1984年入伙，屋苑內外難免老化，但勝在位置好，離港鐵葵芳站及巴士總站只有數分鐘步程，加上附近商場林立，如新都會廣場及葵涌廣場，衣食住行可謂一應俱全。

2021年焦點新盤

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

大角咀單幢樓無錢賺　兩房價「時光倒流」3年多前　投資者微蝕離場
2021/02/09
大角咀單幢樓無錢賺　兩房價「時光倒流」3年多前　投資者微蝕離場
葵芳閣連錄「90後」入市　到底屋苑有何賣點？
2021/02/09
葵芳閣連錄「90後」入市　到底屋苑有何賣點？
【筍盤推介】 港島藍籌屋苑呎價低水 3房放盤開窗望心曠神怡翠綠景 同類單位最筍啱哂換樓客
2021/02/10
【筍盤推介】 港島藍籌屋苑呎價低水 3房放盤開窗望心曠神怡翠綠景 同類單位最筍啱哂換樓客
買樓結婚好頭痕？　上車客獲父母幫一把　農曆新年前成功做業主
今日
買樓結婚好頭痕？　上車客獲父母幫一把　農曆新年前成功做業主
2008年買青衣灝景灣　其後遇金融海嘯　現賺近兩倍過肥年
今日
2008年買青衣灝景灣　其後遇金融海嘯　現賺近兩倍過肥年
二手市場 葵芳 葵芳閣

上一篇文章

【新高成交】樓齡過30年屯門屋苑2房 放盤僅一天即獲上車客以近年高價718萬購入 單位究竟有幾吸引?

下一篇文章

【樓市熱話】業主考慮買樓換車位 市值500萬 維修成本高 應該怎選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股
【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股
【新股IPO】順豐好消息逐來 順豐房託已遞表申請上巿 集資23億 最快5月掛牌
【新股IPO】順豐好消息逐來 順豐房託已遞表申請上巿 集資23億 最快5月掛牌
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【網民熱話】把祖傳手鐲轉贈母親　交往後不問自取100萬　女友：都已經訂婚了，甚麼妳的我的？
【網民熱話】把祖傳手鐲轉贈母親　交往後不問自取100萬　女友：都已經訂婚了，甚麼妳的我的？
【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房
【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段