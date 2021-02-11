再通脹交易盛行　美債息大漲小回

市場持續憧憬美國總統拜登的龐大刺激方案，再通脹預期升溫，美債捱沽，10年期美債息一度上揚至1.2%。美股同步在歷史高位徘徊，現時投資者似乎不太憂慮利率走高導致股市回吐的風險。1月份數據顯示美國通脹壓力仍然溫和，通脹按月連續兩個月持平，但必須留意數據尚未反映拜登的刺激政策效果。筆者認為，再通脹壓力將持續升溫，美國新冠肺炎確診數字正在回落，同時疫苗接種速度加快，經濟重開將帶動市場需求推高通脹。儘管聯儲局將維持零利率一段時間，有關通脹預期將拉高長綫債息水平。龐大刺激政策下美國經濟反彈重力不容低估，美元在低位整固後可能進一步走高。

中國展開連續7天的春節假期，休市前在岸人民幣收於6.4582水平，離岸人民幣則在6.43水平附近波動。假期期間，中國將不會發布經濟數據，在缺乏人民幣中間價指導下，離岸人民幣波動將會加大，市場亦可能將焦點放在中美關係上。本日拜登與中國國家主席習近平進行就任總統後的首次元首通話，並就多個議題交換意見，包括中國不公平經濟措施及不同地區的人權問題。儘管中美貿易戰再開打機會不大，中美關係仍然維持緊張，可能對人民幣年內走勢帶來震盪。拜登上任後推翻不少特朗普的行政命令，但仍然推持對中國的關稅，以及投資限制，顯示拜登政府正審視有關政策，可能待時機成熟時將有關制裁作為籌碼，與中國展開再談判。