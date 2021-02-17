【品水師教飲水@iM網欄】狗狗愛飲水 如何為愛犬挑選飲用水　

水是生命之源，是萬物賴以為生的重要元素。除了人類之外，水對毛孩也是非常重要。上期分享了如何為貓隻挑選合適的飲用水 (重溫請按此)，今期到小狗了。

狗隻每天都需要吸收一定數量的水份和礦物質，為日常活動的能量消耗提供補充。在各種礦物質中，狗需要較多鈣質維持骨骼及牙齒健康，每日需要攝取大約1000mg的鈣質，如果持續缺乏鈣質吸收容易令狗隻患上甲狀旁腺功能亢進症，影響愛犬健康。除了鈣質外，狗亦需要攝取鉀、鎂、鈉等礦物質，每日所需攝取量分別大約為1000mg、150mg和200mg，以維持神經系統、脈搏傳遞、肌肉收縮、細胞信息傳導等重要機能。

狗隻在不同年齡階段和身體狀況所需要的補充也不一樣，這點和人類非常相似。例如，幼犬在體重開始增長的階段的熱量消耗是同種成年犬的兩倍，所需要的補充自然也不同。而上了年紀的老年犬，由於體力活動會有所減少，新謝代謝也有減慢，老年犬隻比中年犬隻的熱量消耗也會少約20%。而正在懷孕及哺乳的母犬維持自身所需之外，同時要為幼犬提供營養，自然也需要吸收較多的礦物質營養。

相比起貓，狗隻算是比較好動，因此，狗隻對水分的需求，也會比貓多，而且對水的需求量會隨著活動過程中的能量持續消耗而增加。另外，除了上述年齡階段和身體狀況等因素之外，環境因素也影響狗隻對水的需求量。例如在夏天炎熱天氣之下，狗隻活動過程中的能量消耗可能會增加一倍或以上，而對水分及礦物質補充的需求，自然也會增加。所以，主人要確保長期有水供應給狗隻，而水盤的水最好每12小時換一次，不要超過24小時，除了避免時間長有塵埃細菌積聚，狗隻的口水殘留也可能會影響水質。

至於應該給狗隻飲什麼水呢? 謹記 千萬不要讓狗隻飲生水 。未經煲滾的自來水或含細菌及微生物，讓狗隻直接飲用並不衛生、不安全。至於煲滾的自來水、過濾水、蒸餾水等，都可以給狗隻飲，但由於不含礦物質營養，長期供狗隻飲用也不理想。建議選購一些 礦物質含量低的礦泉水 給狗隻飲。礦泉水是純天然的水，適合動物飲用。通常動物傾向喜歡飲天然的水，這也許是動物和大自然的連系和本能。而礦泉水中的礦物質，亦是狗隻的身體所需。

挑選礦泉水時要注意，要選擇礦物質含量較低的軟水，礦物質含量高的硬水並不適合狗隻飲用。同時，也要考慮狗隻從其它途徑吸收礦物質的份量，例如糧食和補充劑(如有)等。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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