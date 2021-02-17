  • 23°C
香港時間 : 2021217日 (三) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品水師教飲水@iM網欄】狗狗愛飲水 如何為愛犬挑選飲用水　

名人薈萃 16:26 2021/02/17

分享：

水是生命之源，是萬物賴以為生的重要元素。除了人類之外，水對毛孩也是非常重要。上期分享了如何為貓隻挑選合適的飲用水 (重溫請按此)，今期到小狗了。

狗隻每天都需要吸收一定數量的水份和礦物質，為日常活動的能量消耗提供補充。在各種礦物質中，狗需要較多鈣質維持骨骼及牙齒健康，每日需要攝取大約1000mg的鈣質，如果持續缺乏鈣質吸收容易令狗隻患上甲狀旁腺功能亢進症，影響愛犬健康。除了鈣質外，狗亦需要攝取鉀等礦物質，每日所需攝取量分別大約為1000mg150mg和200mg，以維持神經系統、脈搏傳遞肌肉收縮細胞信息傳導等重要機能。

狗隻在不同年齡階段和身體狀況所需要的補充也不一樣，這點和人類非常相似。例如，幼犬在體重開始增長的階段的熱量消耗是同種成年犬的兩倍，所需要的補充自然也不同。而上了年紀的老年犬，由於體力活動會有所減少，新謝代謝也有減慢，老年犬隻比中年犬隻的熱量消耗也會少約20%。而正在懷孕及哺乳的母犬維持自身所需之外，同時要為幼犬提供營養，自然也需要吸收較多的礦物質營養。

相比起貓，狗隻算是比較好動，因此，狗隻對水分的需求，也會比貓多，而且對水的需求量會隨著活動過程中的能量持續消耗而增加。另外，除了上述年齡階段和身體狀況等因素之外，環境因素也影響狗隻對水的需求量。例如在夏天炎熱天氣之下，狗隻活動過程中的能量消耗可能會增加一倍或以上，而對水分及礦物質補充的需求，自然也會增加。所以，主人要確保長期有水供應給狗隻，而水盤的水最好每12小時換一次，不要超過24小時，除了避免時間長有塵埃細菌積聚，狗隻的口水殘留也可能會影響水質。

至於應該給狗隻飲什麼水呢? 謹記千萬不要讓狗隻飲生水。未經煲滾的自來水或含細菌及微生物，讓狗隻直接飲用並不衛生、不安全。至於煲滾的自來水、過濾水、蒸餾水等，都可以給狗隻飲，但由於不含礦物質營養，長期供狗隻飲用也不理想。建議選購一些礦物質含量低的礦泉水給狗隻飲。礦泉水是純天然的水，適合動物飲用。通常動物傾向喜歡飲天然的水，這也許是動物和大自然的連系和本能。而礦泉水中的礦物質，亦是狗隻的身體所需。

挑選礦泉水時要注意，要選擇礦物質含量較低的軟水，礦物質含量高的硬水並不適合狗隻飲用。同時，也要考慮狗隻從其它途徑吸收礦物質的份量，例如糧食和補充劑(如有)等。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

更多品水師教飲水@李冠威的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

欄名 : 品水師教飲水

最新專欄文章 更多

【品水師教飲水@iM網欄】預防貓貓生結石 小心為貓貓挑選飲用水
2021/01/27
【品水師教飲水@iM網欄】預防貓貓生結石 小心為貓貓挑選飲用水
【品水師教飲水@iM網欄】品水師 x 茶師 分享配撘沖茶必用的好水
2020/11/03
【品水師教飲水@iM網欄】品水師 x 茶師 分享配撘沖茶必用的好水
【品水師教飲水@iM網欄】好茶要配好水 沖茶用什麼水最好?
2020/10/20
【品水師教飲水@iM網欄】好茶要配好水 沖茶用什麼水最好?
【品水師教飲水@iM網欄】停車曝曬塑膠受熱 應否在車尾廂擺放樽裝水
2020/10/07
【品水師教飲水@iM網欄】停車曝曬塑膠受熱 應否在車尾廂擺放樽裝水
【品水師教飲水@iM網欄】鹼性水的迷思? 水的酸鹼度與健康的關係
2020/09/30
【品水師教飲水@iM網欄】鹼性水的迷思? 水的酸鹼度與健康的關係

上一篇文章

【低水筍盤】港島區細價「4字頭」上車盤 幾分鐘到港鐵站位於名校網 放盤唔夠5個鐘即成上車客囊中物

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】探討後疫情時代 店舖有效營銷手法

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位