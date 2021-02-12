康健護理股具長期增長潛力及防守性

隨着多款新冠疫苗面世，市場憧憬經濟活動有望在今年回復正常，利好投資氣氛。全球股市在今年初普遍造好，醫療保健股期內亦錄得強勁升幅，表現優於以MSCI世界指數為代表的全球股市，再次展現其防守性，以及強勁的內在自然增長。我們繼續在製藥、醫保設備供應商與服務等行業發掘機遇，當中生命科學工具和生物技術公司可看高一線。

基於以上行業動力因素，我們認為選股仍然是締造優秀表現的關鍵因素。透過由下而上的基礎投資流程，並配合新興科學研究、醫學趨勢評估及我們的內在估值分析，我們認為以下數個分類行業板塊具有潛質。

我們看好部分醫療保健保險公司，在新冠肺炎疫情下，就診和手術次數下降，有助改善其利潤狀況。另外，在新冠病毒診斷業務的帶動下，個別多元化醫療保健產品供應商的第四季度業績亦表現亮麗，並發表穩健的2021年業績指引。然而，投資者應關注美國總統拜登領導的新政府上場後，藥物定價爭議有機會重啟，市場波動性可能再次上升。

在基礎研究方面，醫療保健設備與用品，以及生命科學工具與服務分類行業仍具有吸引力，惟個別公司的估值已被推高。我們預期部分公司會因疫情全球大流行而受到一定影響，因此目前偏好股價估值合理、業務範圍致力滿足未解決醫療需求、及擁有高增長市場前景的企業。

我們繼續注視環球新冠病毒疫情的發展，以調整投資組合的配置。我們認爲，目前是投資康健護理業的合適時機，配合重視個股選擇可成為跑贏大市的動力。此行業具有防守性，加上個別公司的內部增長強勁，應能在整個市場周期中持續締造佳績。