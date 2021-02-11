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【大行點睇】中芯上季收入增長符合預期 獲中金上調目標價24%

股樓投資 15:28 2021/02/11

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中金發表研究報告指，中芯國際（00981） 去年末季錄得9.8億美元收入，按季跌9.4%，毛利率為18%。季內的收入及毛利率都符指引及該行預期。報告對中芯成熟工藝產能維持滿載及2021年潛在的銷售均價上漲均抱樂觀態度，因此維持其「跑贏行業」評級，上調目標價24%至31.5港元，相當於今年預測市帳率2倍。

宏利去年多賺逾4% 每股派0.28加元末期息  詳情請看[下一頁]

報告基本上維持對今年中芯的收入預測不變，考慮到non-FinFET需求強勁帶來的產品結構改善和部分急單帶來的晶圓銷售均價提升，中金將中芯今年純利預測上調28%至30.2億元人民幣。料明年會進一步上升至33.15億元人民幣。

【港股追蹤】疫情打擊中港澳旅遊人次 香港中旅料去年虧損3.5億元  詳情請看[下一頁]

中金稱，中芯今年43億美元資本開支計劃支持未來成熟工藝擴產。公司擬於今年底把12英寸成熟制程產線擴產1萬片，成熟8英寸產線擴產不少於4.5萬片。管理層指，他們仍然需要申請設備出口許可，因此大部分設備預計在今年的下半年到貨，導致新增產能低於預期，該行建議投資者持續跟進許可證申請進度。另外，中金認為一旦設備採購瓶頸得以解決，中芯或上調產能擴張計劃及收入指引。

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撰文 : 趙家盈

中芯國際（00981）

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