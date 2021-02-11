買樓結婚好頭痕？　上車客獲父母幫一把　農曆新年前成功做業主

樓價持續高企，即使疫情肆虐多時，經濟轉差，樓價未見大跌，及時近期，樓市小陽春提早出現，樓價更有上升趨勢。事實上，今時今日年輕人置業難，因此不少父母不介意資助子女置業。

中原程尚傑說，荃灣爵悅庭西爵軒低層G室，實用面積561平方呎，兩房間隔，原叫價850萬元，終減價25萬元，以825萬元易手，實用呎價14,706元。代埋續說，買家為上車客，獲父母資助首期買樓結婚，心儀上址位置便利，間隔合用，而且見業主肯減價，即拍板入市。

【安達臣道新盤】安峯價單登場 一房折實最平792.9 華懋：市場期望開心價【下一頁】

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資料顯示，原業主於2014年7月，以550萬元購入單位，持貨6年多，現帳面賺275萬元，物業期內升值50%。

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