【新股IPO】山東省最大盆栽蔬菜農產品生產商 富景中國遞交上巿申請

農曆新年後相信新股又將掀起一輪熱潮，近日就有多隻新股遞交了上市申請。來自山東的盆栽蔬菜農產品生產商富景中國昨日申請了在港交所主板上市，均富融資為其獨家保薦人。

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富景中國是山東省最大的盆栽蔬菜農產品生產商，於2019年按銷售收益計，公司在山東省的市場份額為16.8%，主要在山東省銷售產品。隨着業務機會增加，公司於2019年將地域覆蓋範圍擴大至陝西省西安市及遼寧省大連市；而公司的產品以核心品牌「富景農業」推廣及銷售，其包括27個盆栽蔬菜農產品品種。

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記者：張以正