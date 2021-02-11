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【安心出行】食飯睇戲都要掃瞄「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險

商業 13:14 2021/02/11

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政府昨日宣布年初七有限度放寬限聚令，部分處所可以重開。不過，進出食肆、戲院、美容院及健身室等時，場地負責人或要求市民掃瞄「安心出行」。社會憂慮難保障個人私隱，可以如何拆解？

【限聚令放寬】食肆須要求食客掃瞄「安心出行」　負責人憂沒權檢查恐惹紛爭

【安心出行App】政府放寬社交距離措施　市民進入食肆場所需掃描「安心出行」

方法一：使用「出行用」後備電話
由於市民無法選擇僅接受應用程式部分的存取權限，故建議可使用「出行用」的後備電話。只要後備電話沒有存放任何重要個人資料，則可減低部分私隱外洩的風險。

方法二：長開飛行模式
在啟動「安心出行」、進出處所時，掃描 QR Code均不需要連線上網。用於「安心出行」的手機可以不安裝電話卡，並長期開啟「飛行模式」，避免在不知情下傳送資料。

方法三：使用公共Wi-Fi
用於「安心出行」的手機不安裝電話卡，需要更新確診者處所的資料時，可使用處所提供的免費 Wi-Fi；則可以避免使用家中 Wi-Fi傳送資料。

方法四：使用VPN
若憂慮應用程式會獲取用戶的IP地址，可開啟VPN ；減低被監控的風險。

方法五：開啟隨機 MAC 地址防追踪
比對同一個 MAC 地址在不同 Wi-Fi 熱點的連線，則可追蹤位置。 Android 自 Android 10 開始就加入隨機 MAC 地址功能，能在不同 Wi-Fi 熱點中使用不同的 MAC 地址。而iOS 14亦在 Wi-Fi 設定裡提供了一個功能「私人地址」功能，同樣可以提供隨機 MAC 地址。

【安心出行】緊貼新常態　信和集團商場推20元現金券誘市民安裝「安心出行」App

【限聚令放寬】遊戲機中心初七重開　業界不擔心「安心出行」影響營業

責任編輯：葉泳珊

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