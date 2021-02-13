【牛年股市】港股牛年走勢把脈　麥玲玲：農曆5、6月可考慮撈底

▲ 著名風水師麥玲玲預測，農曆5、6月期間可能會出現「撈底」的機會。

港股農曆新年假期前重上3萬關，牛年伊始，到底港股全年走勢如何？去年受疫情打擊的旅遊、運輸板塊又可否見反彈？堪輿學家麥玲玲預測，在正月至農曆2月期間，市場炒賣氣氛較濃，但至年中即農曆5月、6月整體調整壓力較大，屆時可趁機「撈底」。

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麥玲玲表示，辛丑牛年立春八字的地支，出現「寅」及「亥」，為驛馬星即代表有利走動，而且立春八字水旺，全年驛馬運更重，屬水行業如：旅遊、運輸、酒店及物流等行業有望收復失地，不妨睇高一線。

屬水行業牛年或有反彈

展望港股牛年走勢，麥玲玲預測，正月至農曆2月利短線炒作，至農曆3、4月股市開始會相對牛皮，市場上落波動或會更大，到農曆5、6月預料市場氣氛會轉趨悲觀，但就有「撈底」機會，籲股民可以趁機吸納看好的股份。

她解釋，農曆5月開始，環球的投資市場將會受壓，農曆6月更是今年最相沖的月份，預計投資市場氣氛轉趨悲觀，惟股民不妨把握機會入市「低吸」，但就不建議高追入市。

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調整過後會否否極泰來？麥玲玲預期，在緊接的農曆7、8月期間，的確會有好消息提振經濟、以至刺激環球投資氣氛再趨活躍。

但農曆9月或再有回吐壓力，到10月至11月期間相信港股可以重新轉勢向上。但她提醒，好景或者未能維持，因農曆12月市場或會再有負面消息，應盡量避免短炒投機行為。

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