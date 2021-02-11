2008年買青衣灝景灣　其後遇金融海嘯　現賺近兩倍過肥年

農曆新年將至，買家加速入市，怕遲買更貴。利嘉閣彭錦添說，青衣灝景灣6座低層D室，實用面積531平方呎，兩房間隔，望內園泳池景，於今年1月底放盤，原叫價880萬元，終減價35萬元，以845萬元易手，實用呎價約15,913元。

據了解，原業主於2008年9月，以約284萬元購入上述單位，持貨12年，現帳面賺561萬元，物業期內升值約2倍。翻查資料，十年多前雷曼兄弟爆煲，觸發系統性風險，9月金融海嘯發生後，香港樓價急挫，以原業主購入時間為例，即2008年9月，當時差估署樓價報121.9點，其後急跌至2008年12月的104.8點低位，短短數月跌約14%。

彭錦添續說，灝景灣本月至今暫錄約3宗成交，而現時則有55個單位放盤，最低入場價由799萬元起。

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