南韓24日起　入境須提供核酸檢測陰性證明

南韓中央防疫對策本部宣布，於24日起，所有入境者須提供核酸檢測陰性證明。

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據《韓聯社》報道，除入境前提交陰性結果證明，所有入境者須在入境後一天和隔離前各接受1次核酸檢測。當局政府自上月8日起，針對所有外籍入境人員適用該政策，並逐步擴大至當地居民。

報道指出，22日起對所有自非洲入境人士須在臨時生活設施隔離和核酸檢測。15日起所有免隔離入境者也須接受核酸檢測，在抵達後5至7天內還須再次進行檢測。

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責任編輯：黎淑雯