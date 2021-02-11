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【內地熱話】外婆用塑膠籃裝80萬派利是　網民：想給他孫子介紹女朋友

環球政經 14:15 2021/02/11

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內地網上流傳一段影片，關於一個外婆以塑膠籃裝共80萬人民幣的利，並分別派發給家人。

【新年大翻新！】台妹花約800元翻新住所　老舊浴室秒變文青工業風：【下一頁

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綜合內媒報道，據影片所顯示，這位外婆用塑膠籃裝滿鈔票，並將鈔票綑成一大捆，當成利是般依序派發。據指，疑有部分家庭成員無法回老家拜年，影片中有一位女士向鏡頭說「你們再不回來，這些就都歸我了」，而這些大筆的利是錢，似乎也是外婆收租得來。

這段影片也吸引不少網民留言，「這樣的老人真好」、「還缺孫女兒嗎？外婆」、「想給他孫子介紹女朋友」；但也有人指出財不可露眼，外婆是次舉動或會引來危機，「不應該打碼嗎？萬一有歹徒盯上老太太怎麼辦？」、「先不論真假，分錢指片還上傳網上，是擔心劫匪不夠多，命太長嗎?」

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責任編輯：黎淑雯
 

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