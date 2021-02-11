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稅務局將於18日起　恢復正常公共服務

理財智慧 14:26 2021/02/11

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因應政府於昨日（10日）宣布全面恢復正常公共服務，稅務局今日（11日）宣布由2月18日起，恢復正常公共服務。各辦事處的辦公時間可瀏覽網頁

作為防疫措施，所有進入或逗留在稅務局辦事處的訪客均須佩戴口罩。為減少社交接觸，稅務局鼓勵市民盡量使用電子服務處理稅務事宜。稅務局的電子服務一覽可詳見www.ird.gov.hk/chi/ese/index.htm

此外，由3月1日起，政府員工和市民進入政府大樓或辦公室前，必須使用「安心出行」流動應用程式。

政府昨日表示，有意在年初七，即2月18日，可以有條件地放寬《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下對餐飲業務及表列處所的一些限制，包括：

容許部分表列處所恢復有限度的運作，當中包括：

  • 所有體育處所（包括室內及戶外場所）
  • 健身中心
  • 美容院及按摩院
  • 公眾娛樂場所（表演場所、主題公園、博物館、公眾展覽、電影院、家庭娛樂中心等）
  • 遊樂場所（桌球館、公眾保鹷球場、公眾溜冰場）
  • 健身中心
  • 遊戲機中心
  • 食肆堂食時間延長至晚上10時，並可容許最多4人一桌

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責任編輯：黎淑雯
 

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