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【日本疫情】惟注射針管供應不足 菅義偉：下周中起展開接種疫苗計劃

環球政經 18:01 2021/02/11

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日本疫情持續，據報到現時為止，日本東京都單日確診個案新增至491宗，屬當地連續4日處於500宗以下。

【日本疫情】初步接種疫苗時間表出爐！預料大部分日本民眾7月完成注射：【下一頁

東京都目前累積確診個案逾10萬宗，首相菅義偉指，由下周中起會展開疫苗接種計劃，惟據當地媒體報導指，日本國內的疫苗注射所需的針筒數量不足，料由以往預期1.44億劑減至1.2億劑，僅可為國內6,000萬名市民優先接種，注射疫苗的進度亦因而減慢。

【日本疫情】超出醫療負荷? 日本擬延長緊急狀態至3月初：【下一頁

另外，日本曾指將如期舉行東京奧運，故東京奧委規定運動員至少每4天接受一次病毒檢測；即使奧運選手非居住奧運村，亦需從酒店回到奧運村接受檢測，違者或有機會被取消參賽資格。

 

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責任編輯：潘曉豐

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