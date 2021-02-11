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【港股追蹤】疫情打擊中港澳旅遊人次 香港中旅料去年虧損3.5億元

股樓投資 12:47 2021/02/11

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香港中旅（00308）發盈警，料去年業績會由盈轉虧。今早開市後曾跌2.5%至1.17元。現時由跌轉升，曾上試1.25元的1個月高位，現升2.5%至1.23元，成交1250萬元。

【大行點睇】新業務價值增長遜預期 大摩輕微下調平保目標價  詳情請看[下一頁]

集團指，截至去年12月底止年度，預期將錄得超過3.5億元虧損，2019年度則錄得股東應佔利潤3.87億元。

【吉利汽車】自家電動車品牌銷量不佳 吉利傳轉型專注代工製造  詳情請看[下一頁]

集團續指，預期造成虧損的主因為新冠疫情導致港澳及內地的旅遊接待人次大幅下降，對全線業務的財務業績帶來負面影響。

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撰文 : 趙家盈

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宏利去年多賺逾4% 每股派0.28加元末期息

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