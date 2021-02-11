宏利去年多賺逾4% 每股派0.28加元末期息

保險股宏利(00945)公布去年全年業績。期內盈利58.7億（加元，下同）按年升4.8％，核心盈利則錄55.1億元跌8.1％。環球財富與資產管理業務總流入1.3億元，增14％。每股末期息0.28元，按年持平。宏利全日收報146.8元跌1.5%。

【騰訊700】騰訊傳調整策略反攻字節跳動 大行看好有利遊戲發行能力 詳情請看[下一頁]

期內，新造業務價值總額18.02億元，按年跌12％。亞洲方面，新造業務價值下跌13％至13.8億元，主要由於香港及日本方面銷售下跌，以及香港及亞洲其他地區市場利率下降，而亞洲其他地區產品組合利好則抵銷了部分影響。去年年度化保費等值銷售額錄56.2億元，按年跌6.8％。

期內核心盈利按年下跌，反映年內並未錄得核心投資收益、企業及其他業務部投資收入下降、新獨立基金及互惠基金的種籽資金投資方面的市場影響，以及新造業務額下降。下跌情況受有效業務的增長、香港及亞洲其他地區的新業務產品組合較利好，以及全球財富與資產管理業務所管理和提供行政管理的平均資產總值上升等因素抵銷。

【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股 詳情請看[下一頁]

宏利又表示，集團現已錄得10億元的可持續開支效益，較原訂進度提前兩年實現了目標。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機