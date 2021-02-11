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【逆市收購】傳微軟欲收購Pinterest　近月曾接洽

商業 11:58 2021/02/11

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據《金融時報》報道，微軟（Microsoft，美：MSFT）有意收購Pinterest。據指，微軟近月開始與Pinterest（美：PINS）接洽，或成微軟近年最大型的收購。

【逆市收購】私募基金爭相入主Birkenstock　估值逾370億　有咩咁吸引？

綜合外電報道，有知情人士透露，微軟與Pinterest目前未有就交易磋商。Pinterest每月活躍用戶於去年第四季躍升37%至4.59億，受惠於人們轉移到網上互動，社交平台亦從中得益。Pinterest又指，去年每月活躍用戶增加約1億。

現時Pinterest的營運收入來自在用戶貼文及相片側邊加入廣告。該企股價自去年三月的低位，不斷攀升7倍至昨日收市的81.15美元；估值高達510億美元。不過，Pinterest曾透露希望維持公司獨立營運。

報道又指，現時微軟有意收購Pinterest，相信能測試美國新上任總統拜登，對於大型科企合併有何取態。

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責任編輯：葉泳珊

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