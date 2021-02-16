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【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉續漲15%　眾安升兩成半

股市 12:49 2021/02/16

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有科技股女股神之稱的Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF 新建倉平安好醫生 （01833） ，披露購入49.78萬股平安好醫生 （01833） ，平安好醫生股價年三十飈逾兩成後，今日（16日）農曆新年假期復市續漲，半日升15%，最新報147.7元，成交額35.6億元。

圖表看清ARK基金持有中資股份比例（截至2月10日）：

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女股神偏愛騰訊？【下一頁】

根據ARKF持股資料，截至2月10日，平安好醫生佔倉的比例為0.17%，總值6787.5萬美元。ARK系列ETF 亦持有美團  （03690）  、眾安在綫  （06060）  、移卡  （09923）

眾安在綫今日亦急升，半日升25%，半日收報69.4元，成交額14.4億元；移卡則跌1.1%，報95元。美團亦跌1.6%，報437.6元。

Catherine Wood點石成金的能力不容忽視，被她看中的移卡及眾安今年以來分別升逾1.53倍及92%。另外，美團今年以來亦升了69%。

除了以上股份，ARK系列亦持有不少中概股，如百度（美：BIDU）、騰訊 （00700） ADR、阿里巴巴等。值得留意，百度已經成為ARK新寵，屢獲增持。過去一個月，百度股價升逾1.1倍。

【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

【Bitcoin】比特幣未見頂？　企業爭相配置　女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍

【Bitcoin】女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣　「構想遠大於蘋果或亞馬遜」

編輯：吳敏芳

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港股 平安好醫生（01833）

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