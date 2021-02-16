【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉續漲逾一成　眾安升兩成

有科技股女股神之稱的Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF 新建倉平安好醫生 （01833） ，披露購入49.78萬股平安好醫生 （01833） ，平安好醫生股價年三十飈逾兩成後，今日（16日）農曆新年假期復市續漲，現升12%，最新報143.3元，成交額26.7億元。

圖表看清ARK基金持有中資股份比例（截至2月10日）：

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根據ARKF持股資料，截至2月10日，平安好醫生佔倉的比例為0.17%，總值6787.5萬美元。ARK系列ETF 亦持有美團 （03690） 、眾安在綫 （06060） 、移卡 （09923） 。

眾安在綫現升兩成，最新報66.5元，成交額9.28億元；移卡則微跌0.7%，報95.4元。美團亦跌1.3%，報439.2元。

Catherine Wood點石成金的能力不容忽視，被她看中的移卡及眾安今年以來分別升逾1.55倍及53%。另外，美團今年以來亦升了51%。

除了以上股份，ARK系列亦持有不少中概股，如百度（美：BIDU）、騰訊 （00700） ADR、阿里巴巴等。值得留意，百度已經成為ARK新寵，屢獲增持。過去一個月，百度股價升逾1.1倍。

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編輯：吳敏芳

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