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【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉續升5%　眾安飈逾3成

股市 17:08 2021/02/16

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有科技股女股神之稱的Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest）旗下ETF ARKF 新建倉平安好醫生 （01833） ，披露購入49.78萬股平安好醫生 （01833） ，平安好醫生股價年三十飈逾兩成後，今日（16日）農曆新年假期復市續漲，一度升16%，高見148.5元，但其後升幅收窄，全日收138.3元，升8%，成交額57億元。

圖表看清ARK基金持有中資股份比例（截至2月10日）：

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女股神偏愛騰訊？【下一頁】

根據ARKF持股資料，截至2月10日，平安好醫生佔倉的比例為0.17%，總值6787.5萬美元。ARK系列ETF 亦持有美團  （03690）  、眾安在綫  （06060）  、移卡  （09923）

眾安在綫今日急升，全日收報73.35元，升32%，成交額30億元；移卡則跌0.4%，報95.7元。美團亦跌1.3%，報439.2元。

Catherine Wood點石成金的能力不容忽視，被她看中的移卡及眾安今年以來分別升逾1.55倍及1倍。另外，美團今年以來亦升了55%。

除了以上股份，ARK系列亦持有不少中概股，如百度（美：BIDU）、騰訊 （00700） ADR、阿里巴巴等。值得留意，百度已經成為ARK新寵，屢獲增持。過去一個月，百度股價升逾1.1倍。

【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

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編輯：吳敏芳

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眾安在線（06060） 港股 平安好醫生（01833）
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