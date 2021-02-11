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【騰訊股價】騰訊高管傳捲入孫力軍腐敗案調查　

股市 12:18 2021/02/11

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彭博引述消息人士報道，騰訊 （00700） 一名高級管理層涉及中國前最高執法官員的腐敗案調查，被內地當局拘查。騰訊年三十晚半日市跌0.5%，收報757元，成交額77.5億元。

騰訊反舞弊調查　百多人被辭退、37間列入永不合作主體清單【下一頁】

報道指，騰訊管理層張峰（Zhang Feng）涉嫌未經授權分享微信收集的個人數據，將微信數據移交給前公安部副部長孫力軍，自去年初以來一直受查。孫力軍目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

報道引述消息人士指，騰訊主席馬化騰並未受查，亦可自由離開中國，去年亦曾到新加坡旅遊。據張家口市商務局於2018年的新聞公告指張峰為騰訊副總裁，不過公司發言人指張峰從未獲任命為高層，亦非公司副總裁。

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