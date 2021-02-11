【海航破產重組】海航旗下3上市公司向母企追數　涉逾千億人幣

已宣布破產重整的海航集團旗下的3家上市公司宣布計畫，解決至少1120億元人民幣（約170億美元）的股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保和需關注的資產對公司造成的損失。

海航控股料轉移債務金額將不少於725億人民幣【下一頁】



該集團旗艦公司海航控股（滬：600221）將要求其母公司償還部分債務，而另外兩家集團公司則在削減其控股股東所持股份。海航控股公布，海航控股將把至少725億元人民幣的帶息普通債轉移至股東和關聯方海航集團和海航航空集團清償。該公告稱，該計畫已取得了多數債權人的支持意見。公告更指，如上述債務轉移方案在實施過程中出現問題，海南省將協調推動相關方予以解決。

港航近3成股權由加密貨幣高層持有 【下一頁】

另外，海航基礎（滬：600515）和供銷大集（深：000564）周二分別公告表示，將把一部分資本儲備轉換成新股，然後要求控股股東及關聯方轉讓股權。海航基礎及供銷大集所涉及金額分別為134.9億元人民幣及239.62億元人民幣。然而，這兩家公司未提供與債務人溝通的細節。

相關文章：【海航破產重整】內地追責債務黑洞 海航集團傳做回航空公司

【海航爆煲】海航控股巨虧580億至650億 自查報告爆被佔用巨額資金 海航控股今早跌停

編輯：吳敏芳

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用