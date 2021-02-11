【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運

▲ 生肖有三合之分，例如屬鼠、猴、龍人士一同工作可發揮所長，彼此配合度較高，適宜作同事以及生意夥伴。（資料圖片）

新冠肺炎疫情擾攘一整年，不少人在工作生活上受到影響。若想在新一年提升運氣及事業運，不妨在風水擺陣上多花心思。風水師趙振鴻建議，新一年可留意西位，擺放合適物品來提升財運。

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流年大利南北 山頂吸收旺氣

他續指，2021辛丑牛年的正財位在西位，可在此方位擺放聚寶盆、金錢元寶等風水物品，有助增加收入及工作運勢。欲獲得更多上司運，則可在東北位張貼一些紅色揮春，以及喜慶字句，藉此提升財運貴人運。他也表示，今年流年大利南北，新年期間不妨到港島南區、山頂等地走一趟，吸收旺氣和財氣，有利提升整體個人運勢。

疫情仍然反覆，不少人祈求新一年可身體健康、平安順利。趙建議，在家居風水布陣方面，可在東南位放置一塊金黃色地毯，以化解五黃病位的煞氣。如果東南方位於客廳，可安放五行屬金的六帝錢，以求化解五黃土的凶性，有助提升家人健康運。

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他也指，牛年五行旺土與金，有利地產、金融、證券行業發展。此外，一些珠寶鐘錶、化粧品等高級消費品行業同樣較為興旺。他也預計，在本年5月初，疫情將趨向緩和，疫苗也會發揮效用，預料屆時本地可放寬限制，通關到內地，或日本、台灣等南邊國家或地區旅遊。

▲ 趙振鴻表示，牛年有利地產、金融、證券及高級消費品等行業發展。而預計在本年5月初，疫苗會發揮效用，讓疫情出現緩和迹象。（資料圖片）

生肖三合人士 宜作同事生意夥伴

風水師趙振鴻提及，生肖有三合之分，不同的生肖組合較適宜進行合作，甚至一同經營生意。例如虎馬狗、蛇雞牛、猴鼠龍、以及豬兔羊的生肖組合，相處會較融洽投契，同事之間合作度較高，也適宜作為生意夥伴。三合生肖的五行可取長補短，發揮相得益彰的效用。

除了尋覓工作好夥伴外，擇吉日開工的時機亦十分重要。趙建議，在家工作人士可選擇在吉日吉時，透過電郵或通訊軟件，向上司或老闆傳送吉祥字句，以完成開工儀式。此外，打工仔揀選開工吉日後，可在家中工作枱中間位置，放置一隻個人用的飯碗，碗中擺滿硬幣，硬幣數量需蓋過飯碗，然後在碗的右邊向上疊放一元硬幣，一共9個，寓意步步高陞、財源廣進，增強個人運氣和財運。他也提醒，切忌坐在西南位工作，易招惹是非和小人；打工仔在西南位放土種植物，化解凶星。

記者：李寶如