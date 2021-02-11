  • 17°C
香港時間 : 2021211日 (四) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】呢隻半導體股業績超預期 中信里昂大幅上調目標價63％　股價潛在升幅45％

理財智慧 10:44 2021/02/11

分享：

中信里昂發表報告指，華虹半導體（01347）去年業績勝預期，把目標價由52元大幅上調63%至85元，重申「買入」評級。

華虹周四（11日）10時報58.45元，升4.4%，成交額1.8億元，目標價潛在升幅達45%。

報告指出，華虹經過前兩年業績表現遜預期，去年業績優於市場預期，主要由於無錫工廠有更好的進展。集團計劃今明兩年加快無錫工廠的擴張，以規模大的新產能捉住強勁需求帶來的機會。

【摩笛追蹤】大摩調低百威去年銷售預測 惟長遠前景具信心 維持增持評級 目標價31元 【見下頁

中信里昂預計華虹2020年至2022年的收入將翻一番，顯著超過同業平均水平，料其盈利亦會有強勁反彈。另預測股本回報率會由2020年的4%，於2022年提高至12%。

華虹早前公布，截至12月底止，第四季收入2.8億美元，創歷史新高，按年升15.4%；季度純利4,360萬美元，按年升66.5%，按季更大升近1.5倍。

至於全年收入同樣創新高，至9.6億美元，按年升3.1%；純利9,940萬美元，按年則跌38.7%。

【延伸閱讀】中金2月份行業首選股   新增12隻港股 【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

上一篇文章

【券商報告】年初地產成交火熱 居民槓桿進一步提高

下一篇文章

【吉利汽車】自家電動車品牌銷量不佳 吉利傳轉型專注代工製造
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股
【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股
【新股IPO】順豐好消息逐來 順豐房託已遞表申請上巿 集資23億 最快5月掛牌
【新股IPO】順豐好消息逐來 順豐房託已遞表申請上巿 集資23億 最快5月掛牌
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股
【網民熱話】把祖傳手鐲轉贈母親　交往後不問自取100萬　女友：都已經訂婚了，甚麼妳的我的？
【網民熱話】把祖傳手鐲轉贈母親　交往後不問自取100萬　女友：都已經訂婚了，甚麼妳的我的？
【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房
【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段