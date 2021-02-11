【大行報告】呢隻半導體股業績超預期 中信里昂大幅上調目標價63％　股價潛在升幅45％

中信里昂發表報告指，華虹半導體（01347）去年業績勝預期，把目標價由52元大幅上調63%至85元，重申「買入」評級。

華虹周四（11日）10時報58.45元，升4.4%，成交額1.8億元，目標價潛在升幅達45%。

報告指出，華虹經過前兩年業績表現遜預期，去年業績優於市場預期，主要由於無錫工廠有更好的進展。集團計劃今明兩年加快無錫工廠的擴張，以規模大的新產能捉住強勁需求帶來的機會。

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中信里昂預計華虹2020年至2022年的收入將翻一番，顯著超過同業平均水平，料其盈利亦會有強勁反彈。另預測股本回報率會由2020年的4%，於2022年提高至12%。

華虹早前公布，截至12月底止，第四季收入2.8億美元，創歷史新高，按年升15.4%；季度純利4,360萬美元，按年升66.5%，按季更大升近1.5倍。

至於全年收入同樣創新高，至9.6億美元，按年升3.1%；純利9,940萬美元，按年則跌38.7%。

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記者：李兆明