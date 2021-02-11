【牛年生肖運程】十二生肖運程逐個看　肖猴者吉星高照事業順

▲ 農曆新年將至，風水師趙振鴻表示，本年屬蛇、猴、虎及雞人士整體運勢較佳；另外也教路犯太歲者如何在新一年逢凶化吉，提升個人運氣。

過去一年，受到新冠肺炎疫情持續困擾，全球經濟環境出現動盪變遷。迎接2021辛丑牛年，不少人冀望提升整體運勢，在工作及事業方面得心應手。風水師趙振鴻表示，本年屬蛇、猴、虎及雞人士整體運勢較佳；他也教路，犯太歲者如何在新一年逢凶化吉，提升個人財運、事業及健康運。

趙振鴻稱，屬猴者本年整體運勢最佳，由於出現「龍德」、「紫微」等吉星，代表多有喜慶事情發生，貴人運強勁。因受到「紫微星」照耀，生活上會較為順遂。此外，屬雞者在本年因有「天解」、「將星」等吉星，工作地位將有所提升，同樣會有貴人扶持。做生意人士收入及生意額將提升，遇到問題可迎刃而解。他表示，屬雞及猴人士本年均有財運，可作適當投資，也會有升職加薪機會。

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此外，屬虎者本年整體運程不俗，加上有「紅鸞星動」，本年內屬虎情侶有機會結婚，單身人士則可拍拖。工作方面，將會遇到男貴人，受老闆照顧。屬蛇的打工仔，同樣在工作地位上會有提升，受到上司或老闆照顧，工作決策權增加，同時需注意小人及是非問題。

除了上述生肖以外，也有部分在牛年犯太歲的生肖需要多加留意。屬牛人士犯本命太歲，通常會出現較多變動，但趙振鴻表示，該情況較為極端，需視乎命格屬於身強命或身弱命。

牛女戴紅飾物 男用紅電話套

身強命人士在工作上會有較多發揮機會，身弱命則需要承受更多工作負擔及壓力，容易導致精神緊張。他建議，若想增加貴人運及人緣，可佩戴或擺放蛇的形狀物品。此外，屬牛女士可佩戴紅色手串、紅寶石等飾物；男士則可使用紅色電話套，有助化解太歲厄運。他也指，屬牛在職人士本年有進修學習機會，可增強自身工作能力。

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屬龍人士今年犯破太歲，在商討合作或作決定時，易有「破壞」的情況發生，他建議屬龍者在本年盡量不要輕易作重大決定。工作方面，在職人士有機會受女貴人扶持。屬馬今年害太歲，但有貴人吉星出現，將害太歲威力減少。「玉堂」吉星有利屬馬者在工作上提升，得到升遷機會。此外，屬羊者犯沖太歲，即生活及工作走動較多，亦有「歲破星」出現，本年內將有破財情況發生，不宜作買樓股票等投資。

趙建議，任何犯太歲人士，除了多佩戴紅色物品之外，打工仔可在家中的東北喜慶位，張貼一些紅色揮春，或擺放紅色利市封等新年物品，不但可加強自身運氣，也可化解太歲煞氣。

平穩就是福 兔人宜靜不宜動

屬豬人士本年值「驛馬星」，工作容易有走動。另有「孤虛」凶星，導致心情易感孤單空虛，朋友聚會減少，通常需要獨自處理工作。此外，屬兔者本年無任何吉星出現，最好平平淡淡簡單度過，不宜作轉工或搬屋等重大決定，堅守「宜靜不宜動」原則。

而屬鼠人士去年犯太歲，今年工作決策權及地位提升，但同時工作量大，易產生壓力，需要調節心情及抽空休息。由於出現「文昌星」，從事YouTuber或經營網上生意的屬鼠人士，有曝光出名機會，以及會有更多人認識。

記者：李寶如