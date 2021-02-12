【港股黑期+ADR】騰訊ADR高港0.8%　恒指黑期升50點（不斷更新）

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【美股開市】道指微跌20點後走勢反覆 納指跌0.4% Tesla跌2%一度失800美元關（不斷更新）
港股牛年大年初一休市，美股照常開市，恒指黑期升勢持續，約升50點，ADR變動不大，騰訊 （00700） 雖然獲拜登政府重新檢視微信禁令，不過ADR未見太大變化，折算報763.3港元，較港周三收市價累升0.8%。
|ADR
|折算港元
|較港周三收市價
|滙豐ADR
|42.99
|+1.1%
|騰訊ADR
|763.29
|+0.8%
|阿里巴巴美股
|259.14
|-0.7%
|網易美股
|205.17
|-0.4%
|京東美股
|381.68
|-1.3%
【22：55】恒指黑期約升50點
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以下為2月11日市況：
港股夜期休市，不過ADR繼續開市，恒指黑期一度升逾百點，美股收市後僅升38點水平，騰訊 （00700） ADR抽升，折算報765.12港元，較港收市價757元高1.1%，阿里巴巴美股較港低0.1%，滙豐 （00005） ADR靠穩，中概股趣頭條大升28.2%，華住集團ADR高港6%，理想汽車升1.6%。
港股於鼠年最後一個交易日半日市，恒生指數低開43點，早段曾跌210點，其後拗腰倒升，恒指收報30173點，升134點，成交921億元。平安好醫生 （01833） 升21%；美團 （03690） 升逾3%創新高；騰訊 （00700） 逆市軟跌0.5%。
即睇ADR收市：
|ADR
|折算港元
|較港收市價
|滙豐ADR
|42.38
|-0.3%
|騰訊ADR
|765.12
|+1.1%
|阿里巴巴美股
|260.78
|-0.1%
|網易美股
|205.40
|-0.3%
|京東美股
|383.76
|-0.8%
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焦點股：多圖講解重點消息
即市走勢：
【ET講股通】梁耀康：春節後投資部署 同場加映答股環節（立即收看）
【05：00】黑期升38點。
【00：39】黑期升131點
【23：00】黑期升55點。
【12：00】港股半日市，恒指收報30173點，升134點，成交921億元。平安好醫生 （01833） 升21%；美團 （03690） 升逾3%創新高；騰訊 （00700） 逆市軟跌0.5%。
【11：50】平安好醫生 （01833） 升24%，高見131.7元。
【11：48】港股尾市升幅擴大至逾百點，恒生指數升115點，報30153點。
【11：29】港股升幅擴大至79點，報30118點。
【11：24】科指升1.1%，報10329點，高見10334點創上市新高。
【11：19】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至逾11%，高見118元。
【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉 股價飈17%
【11：08】美團 （03690） 升逾1%，高見438元創新高。
【11：05】港股最新於30000點水平爭持，恒生指數跌35點，報30003點。
【10：55】平安好醫生 （01833） 升近7%，高見113.6元。女股神Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest），旗下ETF ARKF披露增持49.78萬股平安好醫生。
【10：53】快手 （01024） 升0.7%，高見400元再創上市新高。
【快手股價】快手再破頂曾見400元 2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第五版）
【10：52】大市轉升，恒生指數升9點，報30048點。
【10：39】港股報30000點，跌38點。
【10：39】科指最新升0.1%，報10227點。
【10：35】快手科技 （01024） 回吐逾4%後，一度拗腰倒升高見398.8元創上市新高，最新報394.6元，跌0.6%。
【10：29】微盟 （02013） 升逾7%，高見28.6元創新高。
【10：29】保利協鑫 （03800） 升逾6%，破頂高見3.84元。
【10：21】騰訊高管傳捲入高級官員腐敗案調查 騰訊股價跌1%
【10：03】康希諾生物 （06185） 復牌高開8%後倒跌，最新報409.4元，跌0.1%。
【10：02】大市跌幅進一步收窄至約62點，報29975點。
【10：01】ATMX中，小米 （01810） 率先轉升0.5%，報27.6元。
【09：54】港交所 （00388） 最新轉升0.7%，報538元。
【09：53】保利協鑫 （03800） 反彈逾1%，高見3.68元。
【09：51】華虹半導體 （01347） 升逾3%，破頂高見57.9元。
【09：50】港股跌幅略為收窄，恒生指數跌145點，報29893點。
【09：46】車股向下，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌2%；五菱汽車 （00305） 跌3%；長汽 （02333） 跌逾3%。
【09：43】大市早段跌幅擴大至近200點，報29840點。
【09：37】區塊鏈概念股續回調，火幣科技 （01611） 跌逾12%；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；BC科技 （00863） 亦跌逾6%
【09：37】快手科技 （01024） 回吐幅度擴大至4%，低見378元。
【09：36】恒騰 （00136） 升逾6%，破頂高見9.95元。
【09：33】思捷環球 （00330） 逆市升2%。思捷前主席3名女兒全數沽出思捷環球的股份，套現1.9億元，
【ESPRIT】思捷前主席邢李㷧女兒全沽思捷 套現近2億離場
【09：31】港交所 （00388） 跌1%。本地傳媒引述消息指，證監會仍在對歐冠昇進行背景調查，然後再決定是否同意港交所有關任命。
【港交所新CEO】歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布 消息：證監正背景審查
【09：27】除騰訊 （00700） 逆市向好，ATMX其餘三股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌近0.4%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.7%。
【09：20】港股半日市，恒指開報29995點，跌43點。騰訊 （00700） 逆市升近0.3%；快手 （01024） 跌2%；康希諾生物 （06185） 復牌升8%破頂。
【國產疫苗】康希諾生物獲墨西哥緊急使用 新冠疫苗總體保護率為65.7%
【09：14】即月期指開報29843點，跌98點或0.3%。
【08：55】恒指黑期跌約270點，報29737點；道指期貨跌40點，報31288點。
【08：45】宏利金融 （00945） 去年錄得歸於股東收入淨額為59億加元，按年升4.8%，核心盈利錄得55億加元，按年跌8.1%。新造業務價值錄得18億加元，按年跌13%，派息0.28加元。
【08：20】美高梅中國 （02282） 公布全年收益淨額按年減少77%至6.57億美元，經調整物業EBITDAR虧損1.94億美元。
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.7元，升0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報757.8元，跌3.2元或0.4%。
【07：30】美股三大指數破頂後爭持，市場對通過新刺激方案樂觀，儲局承諾續實施量寬，道指收市升61點，報31437點。標指跌1點，報3909點。納指跌35點，報13972點。
港股ADR收報29898點，跌140點或近0.5%。恒指夜期跌98點，收報29843點，低水196點。
責任編輯︰梁浩碩