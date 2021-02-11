【港股黑期+ADR】騰訊ADR抽升高港1%　恒指黑期升55點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股夜期休市，不過ADR繼續開市，恒指黑期升55點，騰訊（00700）ADR抽升，折算報765.1港元，較港收市價757元高1.1%，惟阿里巴巴美股及滙豐（00005）ADR靠穩，中概股報頭條大升兩成，華住集團升5%，理想汽車升3%。

港股於鼠年最後一個交易日半日市，恒生指數低開43點，早段曾跌210點，其後拗腰倒升，恒指收報30173點，升134點，成交921億元。平安好醫生 （01833） 升21%；美團 （03690） 升逾3%創新高；騰訊 （00700） 逆市軟跌0.5%。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 42.39 -0.3% 騰訊ADR 765.10 +1.1% 阿里巴巴美股 260.86 -0.1% 網易美股 205.06 -0.5% 京東美股 384.14 -0.7%

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【ET講股通】梁耀康：春節後投資部署 同場加映答股環節（立即收看）

【23：00】黑期升55點。

【12：00】港股半日市，恒指收報30173點，升134點，成交921億元。平安好醫生 （01833） 升21%；美團 （03690） 升逾3%創新高；騰訊 （00700） 逆市軟跌0.5%。

【11：50】平安好醫生 （01833） 升24%，高見131.7元。

【11：48】港股尾市升幅擴大至逾百點，恒生指數升115點，報30153點。

【11：29】港股升幅擴大至79點，報30118點。

【11：24】科指升1.1%，報10329點，高見10334點創上市新高。

【11：19】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至逾11%，高見118元。

【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉 股價飈17%

【11：08】美團 （03690） 升逾1%，高見438元創新高。

【11：05】港股最新於30000點水平爭持，恒生指數跌35點，報30003點。

【10：55】平安好醫生 （01833） 升近7%，高見113.6元。女股神Catherine Wood管理的方舟投資（ARK Invest），旗下ETF ARKF披露增持49.78萬股平安好醫生。

【10：53】快手 （01024） 升0.7%，高見400元再創上市新高。

【快手股價】快手再破頂曾見400元 2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第五版）

【10：52】大市轉升，恒生指數升9點，報30048點。

【10：39】港股報30000點，跌38點。

【10：39】科指最新升0.1%，報10227點。

【10：35】快手科技 （01024） 回吐逾4%後，一度拗腰倒升高見398.8元創上市新高，最新報394.6元，跌0.6%。

【10：29】微盟 （02013） 升逾7%，高見28.6元創新高。

【10：29】保利協鑫 （03800） 升逾6%，破頂高見3.84元。

【10：21】騰訊高管傳捲入高級官員腐敗案調查 騰訊股價跌1%

【10：03】康希諾生物 （06185） 復牌高開8%後倒跌，最新報409.4元，跌0.1%。

【10：02】大市跌幅進一步收窄至約62點，報29975點。

【10：01】ATMX中，小米 （01810） 率先轉升0.5%，報27.6元。

【09：54】港交所 （00388） 最新轉升0.7%，報538元。

【09：53】保利協鑫 （03800） 反彈逾1%，高見3.68元。

【09：51】華虹半導體 （01347） 升逾3%，破頂高見57.9元。

【09：50】港股跌幅略為收窄，恒生指數跌145點，報29893點。

【09：46】車股向下，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌2%；五菱汽車 （00305） 跌3%；長汽 （02333） 跌逾3%。

【09：43】大市早段跌幅擴大至近200點，報29840點。

【09：37】區塊鏈概念股續回調，火幣科技 （01611） 跌逾12%；雄岸科技 （01647） 跌逾6%；BC科技 （00863） 亦跌逾6%

【09：37】快手科技 （01024） 回吐幅度擴大至4%，低見378元。

【09：36】恒騰 （00136） 升逾6%，破頂高見9.95元。

【09：33】思捷環球 （00330） 逆市升2%。思捷前主席3名女兒全數沽出思捷環球的股份，套現1.9億元，

【ESPRIT】思捷前主席邢李㷧女兒全沽思捷 套現近2億離場

【09：31】港交所 （00388） 跌1%。本地傳媒引述消息指，證監會仍在對歐冠昇進行背景調查，然後再決定是否同意港交所有關任命。

【港交所新CEO】歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布 消息：證監正背景審查

【09：27】除騰訊 （00700） 逆市向好，ATMX其餘三股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌近0.4%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.7%。

【09：20】港股半日市，恒指開報29995點，跌43點。騰訊 （00700） 逆市升近0.3%；快手 （01024） 跌2%；康希諾生物 （06185） 復牌升8%破頂。

【國產疫苗】康希諾生物獲墨西哥緊急使用 新冠疫苗總體保護率為65.7%

【09：14】即月期指開報29843點，跌98點或0.3%。

【08：55】恒指黑期跌約270點，報29737點；道指期貨跌40點，報31288點。

【08：45】宏利金融 （00945） 去年錄得歸於股東收入淨額為59億加元，按年升4.8%，核心盈利錄得55億加元，按年跌8.1%。新造業務價值錄得18億加元，按年跌13%，派息0.28加元。

【宏利業績】宏利金融去年多賺4.8% 派息0.28加元

【08：20】美高梅中國 （02282） 公布全年收益淨額按年減少77%至6.57億美元，經調整物業EBITDAR虧損1.94億美元。

【業績│濠賭】美高梅中國全年收益淨額按年減少77%

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.7元，升0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報757.8元，跌3.2元或0.4%。

【07：30】美股三大指數破頂後爭持，市場對通過新刺激方案樂觀，儲局承諾續實施量寬，道指收市升61點，報31437點。標指跌1點，報3909點。納指跌35點，報13972點。

港股ADR收報29898點，跌140點或近0.5%。恒指夜期跌98點，收報29843點，低水196點。

道指升61點港股ADR跌140點 油價升0.6%

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責任編輯︰梁浩碩