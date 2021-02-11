  • 17°C
香港時間 : 2021211日 (四) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數半日市低開43點　康希諾生物復牌升8%破頂（不斷更新）

股市 09:36 2021/02/11

分享：

港股市況不斷更新

美股三大指數破頂後爭持，道指升61點。港股於鼠年最後一個交易日半日市，恒生指數開報29995點，跌43點。騰訊 （00700） 逆市升近0.3%；快手 （01024） 跌2%；康希諾生物 （06185） 復牌升8%破頂。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【09：36】恒騰 （00136） 升逾6%，破頂高見9.95元。

【09：33】思捷環球 （00330） 逆市升2%。思捷前主席3名女兒全數沽出思捷環球的股份，套現1.9億元，

【ESPRIT】思捷前主席邢李㷧女兒全沽思捷　套現近2億離場

【09：31】港交所 （00388） 跌1%。本地傳媒引述消息指，證監會仍在對歐冠昇進行背景調查，然後再決定是否同意港交所有關任命。

【港交所新CEO】歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布　消息：證監正背景審查

【09：27】除騰訊 （00700） 逆市向好，ATMX其餘三股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌近0.4%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.7%。

【09：20】港股半日市，恒指開報29995點，跌43點。騰訊 （00700） 逆市升近0.3%；快手 （01024） 跌2%；康希諾生物 （06185） 復牌升8%破頂。

【國產疫苗】康希諾生物獲墨西哥緊急使用　新冠疫苗總體保護率為65.7%　

【09：14】即月期指開報29843點，跌98點或0.3%。

【08：55】恒指黑期跌約270點，報29737點；道指期貨跌40點，報31288點。

【08：45】宏利金融  （00945） 去年錄得歸於股東收入淨額為59億加元，按年升4.8%，核心盈利錄得55億加元，按年跌8.1%。新造業務價值錄得18億加元，按年跌13%，派息0.28加元。

【宏利業績】宏利金融去年多賺4.8%　派息0.28加元

【08：20】美高梅中國 （02282） 公布全年收益淨額按年減少77%至6.57億美元，經調整物業EBITDAR虧損1.94億美元。

【業績│濠賭】美高梅中國全年收益淨額按年減少77%

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.7元，升0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報757.8元，跌3.2元或0.4%。

【07：30】美股三大指數破頂後爭持，市場對通過新刺激方案樂觀，儲局承諾續實施量寬，道指收市升61點，報31437點。標指跌1點，報3909點。納指跌35點，報13972點。

港股ADR收報29898點，跌140點或近0.5%。恒指夜期跌98點，收報29843點，低水196點。

道指升61點港股ADR跌140點　油價升0.6%

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 宏利金融－S（00945） ADR 期貨 恒指夜期 美高梅中國（02282） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

下一篇文章

【國產疫苗】康希諾生物復牌高開8%、獲墨西哥緊急使用　新冠疫苗總體保護率為65.7%　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%
【順豐拓版圖】順豐175億收購嘉里物流51.8%股權 順豐漲停、嘉里物流升6%
【順豐拓版圖】王衛砵蘭街走水貨起家　金融風暴沙士成擴張契機、身家勝李嘉誠
【順豐拓版圖】王衛砵蘭街走水貨起家　金融風暴沙士成擴張契機、身家勝李嘉誠
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低0.4%阿里巴巴美股低1%　恒指夜期收市跌98點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港低0.4%阿里巴巴美股低1%　恒指夜期收市跌98點（不斷更新）