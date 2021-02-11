【港股市況】恒生指數半日市低開43點　康希諾生物復牌升8%破頂（不斷更新）

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【國產疫苗】康希諾生物復牌高開8%、獲墨西哥緊急使用 新冠疫苗總體保護率為65.7%
美股三大指數破頂後爭持，道指升61點。港股於鼠年最後一個交易日半日市，恒生指數開報29995點，跌43點。騰訊 （00700） 逆市升近0.3%；快手 （01024） 跌2%；康希諾生物 （06185） 復牌升8%破頂。
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即市走勢：
【09：36】恒騰 （00136） 升逾6%，破頂高見9.95元。
【09：33】思捷環球 （00330） 逆市升2%。思捷前主席3名女兒全數沽出思捷環球的股份，套現1.9億元，
【ESPRIT】思捷前主席邢李㷧女兒全沽思捷 套現近2億離場
【09：31】港交所 （00388） 跌1%。本地傳媒引述消息指，證監會仍在對歐冠昇進行背景調查，然後再決定是否同意港交所有關任命。
【港交所新CEO】歐冠昇任命未獲證監會同意即宣布 消息：證監正背景審查
【09：27】除騰訊 （00700） 逆市向好，ATMX其餘三股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌近0.4%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.7%。
【09：20】港股半日市，恒指開報29995點，跌43點。騰訊 （00700） 逆市升近0.3%；快手 （01024） 跌2%；康希諾生物 （06185） 復牌升8%破頂。
【國產疫苗】康希諾生物獲墨西哥緊急使用 新冠疫苗總體保護率為65.7%
【09：14】即月期指開報29843點，跌98點或0.3%。
【08：55】恒指黑期跌約270點，報29737點；道指期貨跌40點，報31288點。
【08：45】宏利金融 （00945） 去年錄得歸於股東收入淨額為59億加元，按年升4.8%，核心盈利錄得55億加元，按年跌8.1%。新造業務價值錄得18億加元，按年跌13%，派息0.28加元。
【08：20】美高梅中國 （02282） 公布全年收益淨額按年減少77%至6.57億美元，經調整物業EBITDAR虧損1.94億美元。
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.7元，升0.1元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報757.8元，跌3.2元或0.4%。
【07：30】美股三大指數破頂後爭持，市場對通過新刺激方案樂觀，儲局承諾續實施量寬，道指收市升61點，報31437點。標指跌1點，報3909點。納指跌35點，報13972點。
港股ADR收報29898點，跌140點或近0.5%。恒指夜期跌98點，收報29843點，低水196點。
責任編輯︰梁浩碩