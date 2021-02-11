【開市9點半】馬雲傳去海南打歌爾夫　現身露面效應減弱

（1）阿里巴巴 （09988） 馬雲最新傳出到海南三亞打歌爾夫球，刺激股票在連跌4日後大升，不過，相比馬雲上次於1月20日現身，上次股價大升20.8元或8.5%，昨日股價升6.6元或2.6%，現身效應減弱，股價近1個月在242至270元水平橫行，現時股價處262元，距1月20日高位270元仍相差8元；不過，成交額未見明顯增強，昨成交76億元，未及1月20日的274億元。

阿里巴巴美股折算收報259.43港元，較港收市價262元低1%。

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（2）港交所新任行政總裁，據本報所得消息，中方對歐冠昇任命有意見，未知會否成為潛在阻力。

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（3）百度近期頻傳消息，有傳3月來港上市，又有傳整電動車，再有傳整獨立AI晶片，雖然傳言多多而未有證實，不過資金率先炒起，百度今晨的成交額達32.4億美元，相當於251億港元，市場真多錢炒。

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（4）惠譽指，順豐收購嘉里後，淨債務與EBITDA的比率提高，預料該比率基礎提升至約1倍。值得留意的是，內地雖然近期整治房企的債務問題，但對速遞行業中央仍未見限制，市場亦未見太憂慮。

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（5）諾輝健康為農曆新年前最後一隻巨額凍資股，初七才上市。

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（6）美國政府換屆後，中美問題仍未見方向，之前美國破壞關係的舉動，暫時亦見停止，符市場預期。

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（7）Bilibili回應，將展開為期1個月的春節網絡環境專項整治行動，市場亦有善意的回應，B站今晨大升11.6%，收報156.37美元。

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（8）可口可樂全年盈利跌11%，淨利潤77.7億美元。

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（9）疫情期間的封城影響浮現，不飲可樂、不飲啤酒。

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記者：譚志偉