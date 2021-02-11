【美股收市】 儲局承諾續推量寬促就業 道指升61點創新高

市場對通過總統拜登提倡的1.9萬億美元新紓困方案樂觀，加上數據顯示通脹溫和，儲局承諾續實施量寬，促進就業，消息有利投資氣氛，美股三大指數破頂後爭持，道指收市創新高，納指標指則先升後回。

道指收市升61點，報31437點。標指一度抽高0.52%至3931點高位，收市回吐1點，報3909點。納指早段創新高見14109點，收市轉跌35點，報13972點。

美國民主黨繼續推動國會短期內通過新紓困計劃，白宮表示，支持民主黨為全民派錢設定收入門檻的建議。

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)稱，局方承諾將竭盡所能促進就業，繼續實施量化寬鬆(QE)政策，直至美國經濟取得實質進展。鮑威爾稱美國就業市場面臨沉重壓力，儲局要汲取過往教訓，未來須推行「有耐性寬鬆」(patiently accommodative)貨幣政策。

美國1月消費者物價指數（CPI）按月升0.3%，符合預期，前值由0.4%向下修訂為0.2%；CPI按年升1.4%，略低於市場預期升1.5%；核心CPI按月無增長，按年則升1.4%，略低於市場預期升1.5%。

業績方面，通用汽車（美：GM）上季虧轉盈，錄得28.5億美元，每股經調整盈利1.93美元，好於市場預期的1.64美元，收入按年增21.7%至375.2億美元。由於全球陷入芯片短缺問題，公司警告或拖累今年盈利減少15億至20億美元，預期稅前經調整盈利介乎100億至110億美元，每股盈利4.5至5.25美元。通用汽車股價跌2%。

另外，Tesla（美：TSLA）接受比特幣作為支付方式，惹市場猜測其他企業會否跟隨，惟摩通料其他大型企業難以模仿Tesla做法 ; 比特幣價格波動大，年化波動率為80%，這意味即使公司只配置其中1%資產放在比特幣，整體資產的波動性將大幅提高，影響投資風險。Tesla股價挫5.3%。

美國原油庫存意外急跌，刺激油價周三上漲。紐約3月期油收報58.68美元，升0.55%，連續8日上升；布蘭特4月期油收報61.47美元，升0.62%。

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責任編輯：柯志宏