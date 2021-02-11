【低水筍盤】西貢村屋山景3房劈價近12%沽 買家「6球幾」進駐「香港後花園」 呎價唔使1萬

近月樓市持續暢旺，多個大型屋苑成交不斷，但業主議價的空間也所剩無幾，減價盤也火速被消化。事實上，有「香港後花園」之稱的西貢區，交通雖然相對遠離市區，但勝在環境優美，而且區內仍有呎價較低水之選，故吸引不少有準買家前來找盤。最近位於西貢碧水新村的村屋單位地下戶劈價近12%沽出，成交價645萬元。

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▲ 西貢區環境清幽，有香港後花園化稱（圖為西貢區照片，非碧水新村實景））



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，市場新近錄得西貢碧水新村單號屋分層地下戶成交，單位建築面積700平方呎，3房2廳間隔，享山景。單位原叫價730萬元，其後累減85萬元，減幅達11.6%，終以645萬元出售單位，建築面積呎價僅9,214元。據了解，原業主早於1995年8月購入上址，當時作價272萬元，持貨25年多至今沽售，賬面獲利373萬元，單位期內升值近1.4倍。

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碧水新村是一個位於清水灣的鄉村，位置近香港科技大學北門，要步行小路才能前往鄰近巴士站前往九龍市區，不過如住戶有私家車，駕車約10餘至20餘分鐘可達彩虹或將軍澳坑口一帶。

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記者：陳詠妍