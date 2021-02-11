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【新股IPO】康橋悅生活已遞交上市申請 建銀為獨家保薦人

股樓投資 22:48 2021/02/11

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內地綜合物業管理服務運營商康橋悅生活已遞交上市申請，消息指建銀國際為其獨家保薦人。

康橋悅生活在華中地區發展逾10年，主要耕河南省，並逐步將業務拓展到河南以外的重點地區。於往績記錄期間，公司主要自三條業務線產生收入分別來自物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。

延伸閱讀：自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢

資料顯示，康橋悅生活被中指研究院評為2019年及2020年中國華中區域物業服務領先品牌。截至2020年9月底，公司擁有100個在管物業，總在管建築面積約為1370萬平方米，覆蓋三個省的17個城市。此外，自2016年起康橋悅生活連續5年被中指研究院評為中國物業服務百強企業之一，並在2020中國物業服務百強企業中綜合實力排名第42位。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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