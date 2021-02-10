【騰訊700】騰訊傳調整策略反攻字節跳動 大行看好有利遊戲發行能力

外電消息指，近年急速崛起的抖音母公司字節跳動，已成為騰訊（00700）的最大競爭對手，字節跳動旗下除了抖音及TikTok之外，亦已進軍騰訊重視的遊戲、廣告、直播及社交媒體等商業領域。消息引述騰訊及其投資組合公司的消息透露，字節跳動已逼使騰訊在過去一年無法置身事外，決定加強親身參與所投資的多家公司，幫助旗下關鍵公司改良業務模式，在防範字節跳動的同時，亦促使這些公司之間停止相互競爭。消息又稱，為加強核心遊戲部門，騰訊正擴大收購及開發休閒遊戲。騰訊今日一度見770元新高，全日收報761元，上升近3%。

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花旗認為這個調整利好騰訊，有助於改善其遊戲發行能力。花旗表示，面對字節跳動、嗶哩嗶哩和心動公司(02400)的TapTap等其他渠道競爭，騰訊改善發行戰略，將助其奪回在遊戲發行領域的主導地位。調整將有助於騰訊通過整合發行和推廣來延長遊戲生命周期，提升流量以助力新遊戲的推出，改善產品質量，探索新的業務機會。

近期有消息指，騰訊近期正尋求逾465億元銀團貸款，部署收購海外遊戲公司，從而優化及擴闊作品組合。

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