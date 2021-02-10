【筍盤推介】 港島藍籌屋苑呎價低水 3房放盤開窗望心曠神怡翠綠景 同類單位最筍啱哂換樓客

過去一個月股樓氣氛同樣暢旺，近日疫情持續放緩，加上疫苗快將於香港推出，買家入市意欲更強。事實上，觀察最近的二手市場成交，不少是樓價逾千萬元的換樓個案，反映市場換樓需求強大，藍籌屋苑成買家的尋盤對象。

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以下介紹的康怡花園，位於香港島東區康山，由恒隆（00101）、新世界（00017）及洗鐵（00066）等聯合發展。設有32幢住宅大廈，提供6,648個單位。康怡花園鄰近港鐵太古站及購物商場康怡商場，交通及購物也十分便利。屋苑也設有住客會所，設備包括游泳池、網球場、健身室等，配套設施也算不俗。

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是次介紹的放盤位於康怡花園B座低層5室，單位實用面積710平方呎，間隔為3房（1套），業主叫價1,160萬元，叫價為同類型單位最平的，也較銀行估價1,227萬元為低，呎價低水。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 康怡花園 B座 低層 5室（物業編號 : BH01358194）

實用面積: 710平方呎 間隔: 三房一套 叫價 : 1,160萬元（每呎叫價16,338元） 賣點： 大型藍籌屋苑流通量高

叫價為同類型單位最平， 同類放盤叫價已達1,250萬元

現時單位銀行估價為1,227萬元,換言之叫價低水

大型屋苑, 呎價低水, 換樓首選

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3rGrE6k

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍