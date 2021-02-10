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【阿里巴巴】馬雲傳身處海南超豪球會打Golf　具熱帶風情、長年氣溫22至25度

新經濟追蹤 22:45 2021/02/10

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馬雲近一年很少亮相公開場會，這幅圖片已是去年6月，馬雲邀請66名安徽支援湖北醫療隊隊員一起吃火鍋時，現身現場。

阿里巴巴 （09988） 及螞蟻集團創辦人馬雲最新蹤跡，原來正到海南島打Golf（歌爾夫球），彭博引述消息指，馬雲正在海南一處僻靜的27洞歌爾夫球場－－宏宇●紅峽谷三亞高爾夫會打球。每逢市場傳出馬雲動向，阿里巴巴股價即升，今日升6.6元或2.6%，收報262元，成交多達76億元。

即睇馬雲身處高爾夫球會特色：

    點擊圖片放大
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馬雲打歌爾夫球，正有助粉碎馬雲可能被拘留的猜測。

【下一頁】馬雲現身，螞蟻上市觸礁後馬雲首露面，阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升

根據官網介紹，地點屬熱帶季風海洋氣候，年平均氣溫22.5-25.6度，氣候宜人，冬可避寒，夏可避暑，自然風光優美。球會位於中國最南端的三亞市亞龍灣國家旅遊度假區內的紅霞嶺，背倚雄山峻嶺，寧靜怡人，是中國唯一具有熱帶風情的國家級度假區。是一個集湖景、沙漠、山地景觀的27洞國際標準高爾夫球場，總佔地面積2000畝。

湖景（A場）3736碼， 標準桿35桿；

沙漠（B場）3971碼，標準桿37桿；

山地景觀（C場）3599碼，標準桿36桿。

會所總面積約4600平方米，整體具東南亞風情的特色自然風格。會所內種植了30種珍貴熱帶植物，內有的兩個景觀疊水池，流水潺潺，動靜相宜。會所有容納140人用餐的餐廳，男女更衣室等設施，給球友提供高品質環境及服務享受。

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記者：譚志偉

港股 馬雲 阿里巴巴－SW（09988）

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