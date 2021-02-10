【新股IPO】越秀服務已遞交上市申請　集資約23.4億元

越秀（00123）旗下的物業管理公司越秀服務正式遞交上市申請，消息指，越秀服務計劃集資3億美元（約23.25億港元），並由農銀、建銀、中信建投及越秀為保薦人。

據招股文件顯示，越秀服務為大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一。截至2020年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。截至2020年首9個月，營業收入按年增27.6%至7.82億元人民幣；純利按年增128%至1.26億元人民幣。

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記者：張以正