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【新股IPO】越秀服務已遞交上市申請　集資約23.4億元

股樓投資 21:58 2021/02/10

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越秀（00123）旗下的物業管理公司越秀服務正式遞交上市申請，消息指，越秀服務計劃集資3億美元（約23.25億港元），並由農銀、建銀、中信建投及越秀為保薦人。

據招股文件顯示，越秀服務為大灣區綜合物業管理的龍頭企業之一。截至2020年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。截至2020年首9個月，營業收入按年增27.6%至7.82億元人民幣；純利按年增128%至1.26億元人民幣。

諾輝健康6606截飛 獲逾107萬人認購　超額認購4130倍 凍資逾8500億元，見【下一頁】

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集資所得，主要用於收購及投資、發展增值服務、開發信息投術系統和智能社區及作一般資金用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

港股 越秀地產（00123） 越秀

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